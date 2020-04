Leere Strände statt Tourismus: Mallorca bangt um den Sommer vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: Palma, 14.04.20: Die Sonne scheint, es ist angenehm warm: typisches Frühlingswetter auf Mallorca. Und doch ist auf der Insel nichts wie sonst. Der Ballermann, die verwinkelten Gassen der Hauptstadt Palma und die Strände sind wegen der Corona-Krise menschenleer. Normalerweise sind die Ostertage auf der gerade bei Deutschen beliebten Insel der Saison-Auftakt, doch nicht in diesem Jahr. O-Ton Sebastian Harvey, Restaurantbesitzer «Die aktuelle Situation in der Gastronomie, Hotellerie und im Tourismus allgemein auf Mallorca, von dem wir alle Leben, ist eine Spirale!» Petra Burkhardt und Manfred Janßen leben seit 11 Jahren auf der Insel und betreiben drei Lokale. Seit Anfang März geht wegen der für ganz Spanien geltenden Ausgangssperre nichts mehr. Keine Touristen und damit keine Kunden und kein Umsatz. O-Ton Manfred Janßen, Restaurantbesitzer «Es wird leider Kollegen geben, die es wirtschaftlich nicht überleben werden!» Die Hotels hatten die Ostersaison schon vor Wochen abgeschrieben. Stefano Bortolotti, Manager eines Golfclubs, will aber nicht einfach aufgeben. O-Ton Stefano Bortolotti, Golfclub-Manager «Da müssen wir durch, das ist eine Probe für jeden und ein Moment, den man niemals vergessen wird!» Bis es hier auf Mallorca wieder Normalbetrieb geben wird, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern.



