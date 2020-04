Ärger um Sonja Zietlow: Sie löscht ihren Facebook-Account vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:41s - Veröffentlicht: Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow erhielt einige respektlose Kommentare und Beleidigungen auf Facebook, was sie nun dazu veranlasste, ihren Account auf der Social-Media-Plattform zu löschen. Gegenüber „dpa“ äußerte sich die Moderatorin zu dieser Entscheidung. Mehr Details zum Thema erfahrt ihr hier. Fast alle Staffeln vom Dschungelcamp gibt’s auch nochmal auf tvnow.de zu sehen.



