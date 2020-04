Nathalie Volk vs. Laura Müller: Das Model teilt kräftig aus vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Auf den ersten Blick haben Nathalie Volk und Laura Müller nicht viel gemeinsam, doch bei genauerer Betrachtung kommen einige Parallelen ans Tageslicht. Die ehemalige GNTM-Kandidatin hat dazu nun Stellung bezogen und kräftig ausgeteilt. Dabei geht’s um die Liebe zu einem älteren Mann und Lauras Aufnahmen für den Playboy. Details gibt es hier.



