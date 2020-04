Mehr Länder setzen auf Maskenpflicht - keine klare Linie vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: Berlin, 21.04.20: Zur Eindämmung des Coronavirus setzen immer mehr Bundesländer auf eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Mehrere Landesregierungen wollen dies an diesem Dienstag besiegeln oder darüber beraten. Eine bundesweit einheitliche Linie gibt es bislang nicht: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten sich vergangene Woche nur darauf verständigt, das Tragen von «Alltagsmasken» in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel «dringend zu empfehlen». Die Grünen und ihre Parteichefin Analena Baerbock fordern nun «eine klare, gemeinsame Linie» von Bund und Ländern. Sie halte ein Gebot für einen Mund-Nasenschutz im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften für richtig, sagte Baerbock: «...da, wo man, wie im ÖPNV, direkt auf Menschen trifft, muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.», sagte sie. Eine solche Maskenpflicht wird häufig auch als eine Art Gegenpart zu den ersten Lockerungen von Anti-Corona-Maßnahmen gesehen. In Sachsen gilt seit Montag eine Maskenpflicht für Geschäfte und Nahverkehr, Thüringen will Freitag nachziehen, Bayern kommende Woche. In Mecklenburg Vorpommern sind Masken im Nahverkehr ab kommenden Montag im Nahverkehr Pflicht. In Baden-Württemberg und Schleswig Holstein deutet sich ebenfalls eine Maskenpflicht an. Da Alltagsmasken auch bei richtiger Anwendung und unter Einhaltung der Kontakt- und Abstandsregeln nur einen Zusatznutzen bringen, gebe es zum Tragen der Masken auch keine Verpflichtung, sondern lediglich eine Empfehlung - aber immerhin eine dringende, betonte Kanzleramtsminister Helge Braun gestern.



