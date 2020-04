Laura Müller zeigt ihren Verlobungsring & Nachbau für Fans vor 9 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Nach der Verlobung von Laura Müller und Michael Wendler zeigte die Influencerin nun den Verlobungsring auf ihrer Instagram-Page. Doch nicht nur das: In ihrer Story offenbarte die 19-Jährige jetzt nämlich auch, dass es einen günstigeren „Nachbau“ des Rings gibt, den Fans nun kaufen können. Alle Details gibt es hier.



