Merkel: Bundesländer in Corona-Krise teils zu forsch vor 7 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:58s - Veröffentlicht: Berlin, 23.04.20: Kanzlerin Angela Merkel hat in ihrer ersten Regierungserklärung in der Corona-Krise das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise scharf kritisiert. Welche Länder sie meinte, sagte die Kanzlerin nicht. O-Ton Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch letzter Woche getroffen haben aus voller Überzeugung mit, doch ihre Umsetzung seither bereitet mir sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen, zu forsch. » Die Bundeskanzlerin bereitete die Bürgerinnen und Bürger außerdem auf noch lang anhaltende Beschränkungen wegen der Pandemie vor und rief sie zum Durchhalten auf. O-Ton Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Je ausdauernder und konsequenter wir die Anstrengungen am Anfang der Pandemie ertragen, umso mehr dienen wir nicht nur der Gesundheit der Menschen, sondern auch dem wirtschaftlichen und sozialen Leben, weil wir dann wieder in der Lage wären jede Infektionskette konsequent zu ermitteln und so das Virus zu beherschen.» Die Zahlen der Neuerkrankungen und Genesungen seien laut der Kanzlerin ein Zwischenerfolg, das Gesundheitssystem halte der Bewährungsprobe bisher Stand. O-Ton Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Aber gerade weil die Zahlen Hoffnungen auslösen, sehe ich mich verpflichtet zu sagen: Dieses Zwischenergebnis ist zerbrechlich. Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis. Die Situation ist trügerisch und wir sind noch lange nicht über dem Berg, denn wir müssen im Kampf gegen das Virus immer im Kopf haben: Die Zahlen von heute, spielen das Infektionsgeschehen von zehn oder zwölf Tagen wider.» Merkel betonte, dass heutige Zahlen also nichts darüber aussagen, wie es in einer oder zwei Wochen aussehe, wenn man zwischendurch deutlich mehr Kontakte zulasse.



