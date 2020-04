„The Voice Kids“ ist vorbei: SIE hat den Sieg eingeheimst vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Die inzwischen achte Staffel von „The Voice Kids“ hat ihr Ende gefunden und am Ende konnte Lisa-Marie aus Hamburg Coaches und Zuschauer von sich überzeugen. Die Sängerin wird jetzt unter anderem in dem Musical „Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade“ mitspielen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.



