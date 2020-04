Neue Regeln, härtere Strafen: Was sich für Autofahrer ändert vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Berlin, 27.04.20: Vom 28. April 2020 an gelten neue Regeln auf Deutschlands Straßen. Und der neue Bußgeldkatalog hat es in sich - Auto und Lkw-Fahrer müssen mit härteren Strafen rechnen. Hier ein paar Beispiele. Das Halten auf aufgemalten Fahrrad-Schutzstreifen ist jetzt verboten. Bisher war Halten bis zu drei Minuten erlaubt. Strafe: Ab 55 Euro - in schweren Fällen bis 100 Euro und ein Punkt in «Flensburg». Lkw über 3,5 Tonnen müssen innerorts beim Rechtsabbiegen in Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss. Strafe: 70 Euro und ein Punkt. Das unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse wird nun genau so bestraft, wie keine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge zu bilden. Es drohen Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Und zu schnelles Fahren wird jetzt teurer. Die möglichen Bußgelder bis zur 20-km/h-Marke verdoppeln sich nun. Wer innerorts über 21 km/h mehr als erlaubt fährt, riskiert neben 80 Euro Strafe und einem Punkt - einen Monat Fahrverbot. Außerorts sind es 26 km/h. Auch unerlaubtes Parken wird härter bestraft. Zum Beispiel kostet Parken auf Geh- und Radwegen oder in zweiter Reihe nun 55 Euro. Und wenn die Parkuhr abläuft, kostet das nun mindestens 20 Euro.