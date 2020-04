Maskenpflicht und mehr Schüler: Das ändert sich am Montag vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Berlin, 27.04.20: In der Coronavirus-Krise geht es in Deutschland mit den Lockerungen weiter: In der vergangenen Woche sind in rund der Hälfte der Länder die ersten Schüler in die Schulen zurückgekehrt, allerdings nur Abschlussklassen für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen. Dem schließen sich nun weitere Abiturienten, Berufsschüler und Schüler an, die vor dem mittleren Schulabschluss stehen - in so gut wie allen Bundesländern. An vielen anderen Orten des öffentlichen Lebens ist jetzt das Maskentragen in ganz Deutschland Pflicht. In den allermeisten Ländern gilt dann: Im öffentlichen Personennahverkehr sowie beim Einkaufen müssen die Bürger einen Mund-Nase-Schutz tragen. O-TON Jochen Erlhof, Geschäftsführer Mainzer Verkehrsgesellschaft «Wir haben heute 1200 Masken, die wir in Mainz zur Verteilung bringen. Die Zahl macht schon deutlich, dass das mehr eine symbolische Aktion ist und eine Erinnerung und kein flächendeckendes Verteilen. Das könnten wir auch gar nicht schaffen.» In Berlin gilt die Maskenpflicht nur in Bussen und Bahnen. Akzeptiert werden auch Schals oder Tücher. Was Strafen wegen fehlender Maske angeht, sind die meisten Länder eher zurückhaltend. Sie würden aber gegebenenfalls mit Bußgeldern nachlegen. Bayern hingegen ist streng - bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften werden 150 Euro fällig.