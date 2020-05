„Riverdale“-Star Jordan Connor wird zur Drag Queen vor 1 Woche < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: „Riverdale“-Fans kennen Jordan Connor in seiner Rolle als Sweet Pea, doch für eine andere TV-Show ist der Schauspieler jetzt zu „Babykins La Roux“ geworden. So war zumindest sein Name als Drag Queen. Was dahintersteckt, verraten wir euch hier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen