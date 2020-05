Mitten in Covid-19-Krise: Pentagon veröffentlicht 3 Videos von Ufos vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:58s - Veröffentlicht: Auf der Internetseite des US-Verteidigungsministeriums sind ganz offiziell drei Videos von #Ufos veröffentlcht worden - mitten in der #Coronavirus-Krise.View on euronews