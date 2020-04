Bundesregierung will Reisewarnung bis Mitte Juni verlängern vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Berlin, 29.04.20: Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht zufolge verlängern. Das berichtete der «Spiegel» am Mittwoch unter Berufung auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag. Den habe das Auswärtige Amt kurz vor der Kabinettssitzung unter den Bundesministerien abgestimmt. Demnach heiße es, die bisher gültige Reisewarnung gelte «bis auf weiteres», mindestens aber bis Mitte Juni. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden. Dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen. Die Reisewarnung werde damit begründet, dass in den nächsten Wochen keine normalen Reisen ins Ausland möglich seien. Es sei weiterhin mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luftverkehr und weltweiten Einreisesperren oder Quarantäneregelungen zu rechnen. Wer über Pfingsten Ende Mai eine Auslandsreise gebucht habe, könne diese stornieren und sich auf die Reisewarnung berufen.



