Freiheitsstrafen für Wendler und seine Ex Claudia Norberg? vor 1 Stunde

Drohen Michael Wendler und seiner Ex Claudia Norberg jetzt etwa auch Freiheitsstrafen? Die noch Eheleute müssen sich bald nämlich vor Gericht verantworten, da sie wohl eine Zwangsvollstreckung vereitelt haben, wie RTL nun berichtete. Doch worum geht es dabei genau? Erfahrt hier alle Details.