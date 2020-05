Geberkonferenz soll Milliarden für Corona-Impfstoff bringen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Berlin, 04.05.20: Im Kampf gegen das Coronavirus will eine weltweite Allianz in einer Online-Geberkonferenz an diesem Montag mindestens 7,5 Milliarden Euro sammeln. Das Geld soll als Anschubfinanzierung für Impfstoffe, Arzneien und Tests dienen. Ziel ist, die Gegenmittel schnellstmöglich auf den Markt zu bringen und dann preiswert weltweit zugänglich zu machen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Geberkonferenz einberufen. Dort können Staats- und Regierungschefs und Organisationen aus aller Welt Spenden zusagen. Entwicklungsminister Gerd Müller sagte vor der Konferenz, dass nun deutlich mehr auf internationale Zusammenarbeit gesetzt werden müsse. «Covid-19 besiegen wir nur weltweit oder nicht. So wie es bei Pocken, Masern oder Polio gelungen ist». Er hoffe, dass die Konferenz ihr Ziel von über sieben Milliarden erreichen werde. Von besonderer Bedeutung sei die Beteiligung von Unternehmen und Stiftungen an der Initiative. Nötig sei eine «globale Zusammenarbeit in einer völlig neuen Dimension», so Müller.



