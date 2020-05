Zehn Corona-Fälle im Profifußball: Kalou sorgt für Entsetzen vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Frankfurt/Main, 04.05.20: Gleich zehn Corona-Fälle bei der ersten Testwelle mit 1724 Personen im Profifußball - und ein brisantes Video von Hertha-Stürmer Salomon Kalou. Mit diesen Bürden gehen die Deutsche Fußball Liga und die 36 Clubs der 1. Und 2. Bundesliga in die Woche der erhofften Entscheidung der Politik über Geisterspiele zur Fortsetzung der Spielzeit. Kalous Bilder aus dem Kabinentrakt der Berliner konterkarieren jedoch die Hygienevorschriften der DFL-Task-Force. Während der ganzen Video-Sequenz gibt Kalou immer wieder Mitspielern oder Vereinsmitarbeitern die Hand. Die DFL verurteilte das pikante Video auf das Schärfste. «Die Bilder von Salomon Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben · auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben», twitterte die DFL. Hertha teilte am Abend mit, dass Kalou mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert sei. Zuvor war bekannt geworden, dass mehrere Profifußballer positiv getestet worden waren. Eine zweite Testwelle wird in dieser Woche durchgeführt und ist auch schon angelaufen.



