Michael Wendler: Eigener Song für Hochzeit mit Laura Müller vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Was für eine schöne Geste von Michael Wendler, oder?! Auf Wunsch seiner Verlobten Laura Müller schrieb der Schlagersänger jetzt nämlich ein Hochzeitslied. Diesen Song will Michael dann bei der Trauung für seine Liebste performen. Alle Details gibt es hier.



