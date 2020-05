Bayern lockert seine harten Anti-Corona-Maßnahmen spürbar vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:42s - Veröffentlicht: München, 05.05.20: In Bayern sind laut Ministerpräsident Markus Söder aktuell nur noch rund 6400 Menschen am Coronavirus erkrankt. Alleine im Vergleich zur vergangenen Woche habe sich die Zahl der Erkrankten halbiert. Nun lockert Bayern seine harten Anti-Corona-Maßnahmen. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein vorsichtiges Öffnen. Die Erfolge sind eindeutig», sagte Söder heute in München. Söder war in den letzten Wochen vor allem durch seinen harten Kurs bei der Lockerungsdebatte aufgefallen. Lieber abwarten, als zu viel riskieren war das Credo seines bayerischen «Pfads der Vernunft». Jetzt sei es Zeit zu handeln: Die Ausgangsbeschränkungen werden aufgehoben - gewisse Kontaktbeschränkungen und ein Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum bleiben aber bestehen. Ab Mittwoch ist es erlaubt, eine Person außerhalb des eigenen Hausstands und auch enge Familienangehörige zu treffen oder auch zu besuchen. Ab kommenden Montag dürfen auch alle Geschäfte wieder öffnen, also auch alle größeren. Gaststätten und Hotels dürfen schrittweise wieder öffnen: Außenbereiche am 18. Mai, Speiselokale im Innenbereich am 25. Mai, Hotels am 30. Mai. Spielplätze sind ab morgen wieder freigegeben. Nächste Woche folgen Zoos, botanische Gärten, Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten. Bayern lockert zudem das strikte coronabedingte Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das bayerische Konzept sei mit Kanzlerin Angela Merkel und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann abgestimmt. Für morgen sind erneut Bund-Länder-Beratungen bezüglich weiterer Lockerungen angesetzt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen