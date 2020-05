Weißes Haus will Corona-Arbeitsgruppe auflösen vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Washington, 06.05.20: Die US-Regierung will die ranghoch besetzte Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus auflösen und sich anstatt dessen auf die Wiederöffnung der Wirtschaft fokussieren. Bei einem Besuch in Arizona erklärte Präsident Donald Trump, die Arbeitsgruppe solle von einem neuen Team abgelöst werden, das sich auf die sichere Wiedereröffnung der Wirtschaft konzentriere. O-Ton Donald Trump, Präsident der USA «Wir können unser Land nicht die nächsten fünf Jahre geschlossen halten. Man kann sagen, dass das Virus zurückkommt. Das kann sein. Die meisten oder viele Ärzte sagen, dass das passieren wird. Wenn es wieder aufflammt, werden wir die Flamme löschen. Wir haben eine Menge über das Coronavirus gelernt.» Es sei laut Trump keine perfekte Situation und es würden «manche Menschen» schwer vom Virus betroffen sein. O-Ton Donald Trump, Präsident der USA «Ich sehe die Bürger dieses großartigen Landes in einem gewissen Maß als Krieger. Es sind Krieger. Wir können unser Land nicht geschlossen halten. Wir müssen unser Land öffnen.» Nach Auflösung der Arbeitsgruppe sollen laut Vizepräsident Pence die beteiligten Behörden, darunter der Katastrophenschutz, die Federführung im Kampf gegen das Virus übernehmen. Der Kampf scheint in den USA allerdings längst nicht unter Kontrolle zu sein. Bislang sind in den USA Forschern zufolge rund 1,2 Millionen Ansteckungen nachgewiesen worden und rund 70 000 Menschen kamen ums Leben. Einem Modell zufolge könnte die Zahl der Toten bis zum Hochsommer sogar noch auf über 130 000 ansteigen.