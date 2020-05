Kein neuer Vertrag: Vettel verlässt Ferrari am Jahresende vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Berlin, 12.05.20: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verlässt das Ferrari-Team nach Ablauf seines Vertrags Ende 2020. Vettel sagte in einer Presseerklärung: «Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben.» Teamchef Mattia Binotto betonte, es sei die beste Entscheidung für beide Seiten. Vettel war 2015 von Red Bull zu Ferrari gewechselt. Bei Red Bull hatte Vettel von 2010 bis 2013 die Formel 1 dominiert und sich viermal in Serie zum Champion gekrönt. Seither aber beherrscht Mercedes die Rennserie. Den Wunsch nach weiteren WM-Triumphen hat sich Vettel nicht erfüllen können. Auch die vergangene Saison war enttäuschend für Vettel verlaufen. Er belegte in der WM nur den fünften Platz, sein aufstrebender Stallrivale Charles Leclerc landete vor ihm. Die beiden gerieten auf der Strecke mehrfach aneinander. Es ist ungewiss, ob die Formel 1 in diesem Jahr überhaupt noch einmal fährt und Vettel ein Abschiedsrennen bekommt. Die Zukunft des 32-Jährigen ist offen, auch ein Karriere-Ende in der Formel 1 scheint möglich.