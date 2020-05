„Big Brother“-Sieger: Cedric bald als Stripper aktiv? vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Der „Big Brother“-Sieger Cedric hat aktuell allen Grund zur Freude: Er darf sich nicht nur über das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen, der 26-Jährige hat jetzt auch ein Job-Angebot als Stripper bekommen! Die „Sixx Paxx“ wollen den durchtrainierten Cedric gerne in ihrem Team haben. Alle Details gibt es hier.



