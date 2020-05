NRW: Psychiatrie-Flucht endet für einen Straftäter tödlich vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Bedburg-Hau/Aachen, 27.05.20: Tödliches Ende einer Flucht: Bei der Festahme der beiden geflohenen Straftäter aus der forensischen Psychiatrie in Bedburg-Hau ist einer der Männer in Aachen durch eine Kugel mutmaßlich aus einer Polizeiwaffe tödlich getroffen worden. Polizisten hätten zuvor am Abend die beiden Männer verfolgt, die daraufhin auf einem Schulgelände eine unbeteiligte Frau bedrohten. Im Rahmen der Festnahme sei es zu einer Schussabgabe gekommen, wie es von der Polizei hieß. Die als gewaltbereit geltenden Männer hatten laut Polizei am Montagabend im etwa 150 Kilometer entfernten Bedburg-Hau einen Pfleger mit einem Messer bedroht und ihn gewungen, die Außentür öffnen zu lassen. Dann sollen sie im Auto des Pflegers geflüchtet sein. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stammten die geflüchteten Patienten aus Aachen.