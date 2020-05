Annemarie Carpendale bei „The Voice“ als neue Moderatorin vor 14 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: „The Voice“ bekommt an der Moderationsfront ein neues, aber altbekanntes Gesicht! Annemarie Carpendale wird die kommende Staffel zusammen mit Thore Schölermann moderieren. Doch was wird aus der eigentlichen Moderatorin Lena Gercke? Das Model ist momentan hochschwanger und bereitet sich auf ihr erstes Kind vor. Mehr Infos zum Moderationswechsel gibt es hier bei uns.