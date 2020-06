Nach drei Monaten: Italien öffnet Grenzen für EU-Bürger vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Rom, 03.06.20: Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen sind Italiens Grenzen jetzt wieder für Urlauber geöffnet. Die Reisefreiheit gilt für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt damit. Außerdem dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen hin- und herfahren. Das Verlassen der eigenen Region war seit dem 10. März stark eingeschränkt gewesen. Die neuen Lockerungen waren sehnsüchtig erwartet worden. Jetzt dürfen sie wieder Angehörige und Freunde besuchen, die weiter entfernt leben. Einige Politiker und Experten äußerten jedoch Bedenken, dass es dadurch wieder mehr Infektionen geben könnte. Italien ist von der Corona-Pandemie in Europa früh und mit voller Wucht getroffen worden. Bisher starben dort seit Februar rund 33 530 Menschen an oder mit der Covid-19-Krankheit. Die Öffnung der Grenzen für europäische Touristen und die Bewegungsfreiheit innerhalb Italiens sind weitere Schritte in Richtung Normalität. In Deutschland gilt noch eine Warnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen. Diese könnte nach bisherigen Überlegungen am 15. Juni enden.