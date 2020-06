Apotheken im Ausnahmezustand - Unermüdlicher Einsatz in Corona-Zeiten vor 3 Wochen < > Embed Quelle: MHoch 4 - Länge: 02:10s - Veröffentlicht: Sie gehörten in Zeiten von Corona zu den so genannten „first respondern“. Apotheken und ihre Mitarbeiter sind im Kampf gegen das Coronavirus unermüdlich im Einsatz für ihre Patienten. Unter erschwerten Bedingungen erfüllen sie weiterhin ihren Auftrag für eine flächendeckende und wohnortnahe Medikamentenversorgung. Auch am Tag der Apotheke, der am 07. Juni in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt.



