Reisewarnung wird für mehr als 160 Länder verlängert vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Berlin, 10.05.20: Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach dpa-Informationen sollen aber gegebenenfalls Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen. Außenminister Heiko Maas hatte nach Ausbruch der Corona-Pandemie eine Reisewarnung für alle rund 200 Länder der Welt ausgesprochen. In der vergangenen Woche beschloss das Bundeskabinett dann, die Reisewarnung am 15. Juni für 31 europäische Länder aufzuheben. Für die anderen mehr als 160 Länder soll die Reisewarnung nun zunächst pauschal bis zum 31. August verlängert werden. Zu den betroffenen Ländern außerhalb der Europäischen Union zählen auch Hauptreiseländer, allen voran die Türkei als drittbeliebtestes Urlaubsland der Deutschen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Kabinett hebt Reisewarnungen auf: Maas: "Behalten uns Schutzmaßnahmen vor" Vorerst steht dem Sommerurlaub nichts im Wege - für 29 europäische Länder gilt ab 15. Juni keine...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt