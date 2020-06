Intime Einblicke in Familie Trump: Nichte schreibt Enthüllungsbuch vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Die eigene Familie schießt gegen Donald Trump: Seine Nichte will in einem Enthüllungsbuch die "toxische Familie" porträtieren und ihre "dunkle Geschichte" beleuchten.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen