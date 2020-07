Betty Taube & Koray Günter: Fans sorgen sich um ihre Beziehung vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Steht die Ehe von Betty Taube und Koray Günter etwa vor dem Aus? Diese Sorgen hab nun zumindest Fans der beiden, nachdem sich die beiden auf Instagram entfolgten. Und auch einige gemeinsame Pics sind vom Instagram-Account der ehemaligen GNTM-Kandidatin verschwunden. Erfahrt hier, was wirklich dahinterstecken könnte.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen