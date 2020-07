Nicht ohne: Jennifer Aniston appelliert "Tragt eine Maske!" vor 6 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:52s - Veröffentlicht: In Zeiten von Corona sollten alle eine Maske tragen. An die Bevölkerung in den USA appelliert nun auch Schauspielerin Jennifer Aniston - und erhÀlt Zusprache ihrer Kollegen.



