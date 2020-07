WHO meldet Corona-Rekord: Neuinfektionen weltweit auf Höchststand vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Von Australien bis Mexiko: Die Corona-Zahlen ziehen weltweit wieder an. Die WHO meldet einen Rekordwert.View on euronews