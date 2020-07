Nun auch Österreich: 12 Schlachthof-Mitarbeiter Corona-positiv getestet

Nahe der deutschen Grenze: Coronavirus auch in Fleischfabriken in Österreich Linz (dpa) - Auch in Österreich sind in drei Großbetrieben zur Fleischverarbeitung Corona-Fälle...

t-online.de vor 2 Tagen - Welt





USA: Rekordwert an täglichen Infektionen Mehr als 57.000 Neuansteckungen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Auch die Freundin von Donald...

DiePresse.com vor 3 Tagen - Oesterreich