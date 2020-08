Corona: Über 200 000 Infektionen in Deutschland vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:42s - Veröffentlicht: Berlin, 16.07.20: In Deutschland hat die Zahl der registrierten Corona-Infizierten die Marke von 200 000 überschritten, das meldet das Robert Koch-Institut. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Instituts 534 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. An dem Virus starben in Deutschland bislang über 9000 Menschen, über 186 000 haben die Infektion aber bereits auch überstanden. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt derzeit bei 1,02, so die Schätzungen des Instituts. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet das Infektionsgeschehen von vor etwa eineinhalb Wochen ab.