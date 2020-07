Deniz Yücel in der Türkei in Abwesenheit zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Deniz Yücel in der Türkei in Abwesenheit zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt