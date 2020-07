Ladenetz für E-Autos: Ausbau in Milliardenhöhe nötig? vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:33s - Veröffentlicht: Während E-Autos eigentlich als umweltschonende Fahrzeuge gelten und somit eine zukunftsträchtige Alternative zu Diesel- und Benzin-Motoren darstellen, bleibt das nötige Ladenetz hierfür immer noch ausbaufähig. Der Bundesverband E-Mobilität hält daher eine Investition in Milliardenhöhe für nötig, die wohl auch durch eine Erhöhung der Stromkosten finanziert werden soll.



