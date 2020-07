Feuer in der Kathedrale von Nantes: Behörden vermuten Brandstiftung vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Am Samstagvormittag brach ein Feuer in der Kathedrale von Nantes aus. Die Feuerwehr hat die Lage mittlerweile unter Kontrolle. Nun steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum.