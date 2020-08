Corona: Trump vollzieht Kehrtwende und rät zum Maskentragen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Washington, 22.07.20: US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner auf eine Verschlimmerung der Coronavirus-Pandemie eingestimmt. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag sagte er: O-Ton Donald Trump, Präsident der USA «Es wird wahrscheinlich leider schlimmer werden, bevor es besser wird. Ich sage das nicht gerne über Dinge, aber so ist es. Wenn wir auf die Welt schauen, dann ist es überall.» Trump erklärte die Vielzahl an neuen Fällen bislang stets mit der Vielzahl an Tests und verglich die Ausbrüche mit «Glutherden» und «Flammen». Am Dienstag sprach er nun von «großen Flammen». Trump ermunterte die Amerikaner außerdem zum Tragen von Schutzmasken, wenn kein Abstand gehalten werden kann. O-Ton Donald Trump, Präsident der USA «Wir bitten alle, dass Sie eine Maske tragen, wenn Sie nicht in der Lage sind, Abstand zu halten. Ob man Masken mag oder nicht, sie haben eine Wirkung, sie werden einen Effekt haben und wir brauchen alles, was wir kriegen können.» Kritiker werfen Trump vor, in der Pandemie ein schlechtes Vorbild abzugeben, weil er so gut wie nie öffentlich mit Maske auftritt. Um zu unterstreichen, dass er kein Problem mit Masken habe, holte Trump bei der Pressekonferenz eine hervor. Beim Vorstellen von Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC im April hatte Trump noch deutlich gemacht, dass er trotz Empfehlung selbst aber keine Maske tragen werde.



