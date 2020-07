Istanbul: Hagia Sophia öffnet als Moschee vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Istanbul, 24.07.20: Die Hagia Sophia ist offiziell wieder eine Moschee. In ihr fand am Mittag das erste Freitagsgebet seit der Umwandlung des ehemaligen Museums in eine Moschee statt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, weitere hochrangige türkische Politiker und zahlreiche Gläubige versammelten dazu sich in und um die Hagia Sophia. Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Status des Gebäudes als Museum annulliert. Erdogan ordnete daraufhin die Nutzung als Moschee an. Die Umwandlung stieß international auf scharfe Kritik. Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert nach Christus als Kirche erbaut und nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen in eine Moschee umgewandelt. Auf Anordnung des türkischen Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk wurde das Gebäude 1934 zum Museum.