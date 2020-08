Alle Passagiere müssen in Quarantäne: Crew-Mitglieder auf Kreuzfahrtschiff infiziert vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Die "Roald Amundsen" liegt in Tromsø vor Anker und ist isoliert worden. Rund 400 Passagiere der vergangenen beiden Touren des Schiffes müssen jetzt in Quarantäne. View on euronews