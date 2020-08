Nach Trump-Drohung: Microsoft streckt Fühler nach Tiktok aus vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Redmond, 03.08.20: Ein Übernahmemanöver von Microsoft könnte das von Donald Trump angedrohte Verbot von Tiktok vielleicht verhindern. Microsoft bestätigte am Sonntag, am Zukauf des US-Geschäfts von Tiktok interessiert zu sein. Konzernchef Satya Nadella und Trump hätten sich darüber ausgetauscht, nun wolle Microsoft weitere Gespräche mit dem chinesischen Tiktok-Eigentümer ByteDance führen. Ziel ist es, bis zum 15. September einen Deal zu vereinbaren. ByteDance steht unter hohem Druck, Tiktoks US-Geschäft zu verkaufen, da Trump wegen Sicherheitsbedenken ein Verbot der beliebten App in den Vereinigten Staaten angekündigt hat. Die US-Regierung fürchtet, dass über Tiktok Daten von US-Bürgern in die Hände der chinesischen Kommunistischen Partei geraten. Sollte jedoch ein US-Unternehmen Tiktoks Geschäft in den Vereinigten Staaten übernehmen, so könnte die App dort weiter eine Zukunft haben.