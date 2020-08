Diese zwölf Bewohner ziehen in den "Promi Big Brother"-Container vor 5 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:46s - Veröffentlicht: Es wird voll im TV-Trash-Container: Der Sender Sat.1 hat zwölf Bewohner bei "Promi Big Brother" bestätigt. Eine Teilnehmerin kommt aus der Kelly-Family - eine Premiere!



