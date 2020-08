Kühnert gibt Juso-Vorsitz auf - Neues Ziel: Bundestag vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Berlin, 04.08.20: Kevin Kühnert will sein Amt als Juso-Bundesvorsitzender vorzeitig abgeben. Dafür will er 2021 für den Bundestag kandidieren. Die Neuwahl des Juso-Vorsitzenden wird damit um ein Jahr vorgezogen. Ein personeller Wechsel rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2021 sei der «bestmögliche Zeitpunkt», sagte Kühnert dem «Tagesspiegel». Kühnert, der auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist, kündigte an, dass er für die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres im Wahlbezirk Tempelhof-Schöneberg antreten wolle. Für den Wahlbezirk war zuletzt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller angetreten. Der gebürtige Berliner Kevin Kühnert ist seit 2017 Juso-Vorsitzender. Bundesweit bekannt wurde er als ein Kopf der #NoGroko-Kampagne von Anfang 2018.



