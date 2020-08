Ärzteverband: Zweite Corona-Welle schon da vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Berlin, 04.08.20: Die zweite Corona-Welle hat Deutschland nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund bereits erfasst. Sie sei aber nicht vergleichbar mit den Zahlen von März und April. Dennoch steige die Zahl der Neuinfektionen. Die Krankenhäuser seien auf eine zweite Welle vorbereitet, erläuterte die Verbandschefin. Anders als bei der ersten Welle sollen Krankenhausbetten diesmal aber nicht pauschal, sondern am Bedarf orientiert freigehalten werden. In der Praxis wird nach Angaben des Marburger Bundes in Stufe eins nur eine geringere Anzahl an Intensivbetten freigehalten. Erst wenn diese belegt sind, tritt 24 Stunden später Stufe zwei in Kraft und die Kapazitäten in den Intensivstationen werden erweitert. Der Ärzteverband mahnte eindringlich, die Hygieneregeln einzuhalten und Masken zu tragen, um die erzielte Erfolge im Kampf gegen das Virus nicht wieder zu verspielen.