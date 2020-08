Erstmals über 1000 neue Corona-Infektionen seit Anfang Mai vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Berlin, 06.08.20: Erstmals seit drei Monaten hat das Robert Koch-Institut mehr als 1000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Wie es am frühen Donnerstagmorgen hieß, meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI demnach 1045 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Die Schwelle von 1000 neuen Corona-Fällen war zuletzt am Anfang Mai überschritten worden. Danach war die Zahl in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigen die Werte wieder. Der Höhepunkt bei den neuen Ansteckungen wurde Anfang April mit mehr als 6000 erreicht. Anders als Mitte Juni, als es beispielsweise beim Schlachtbetrieb Tönnies einen großen Corona-Ausbruch gab, ist der jetzige Anstieg nicht hauptsächlich auf einzelne Brennpunkte zurückzuführen. Auf Landkreisebene sind die Zahlen oft nur leicht gestiegen. Doch über alle Kreise hinweg summiert sich dieser Effekt. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI damit rund 213 000 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei über 9100.