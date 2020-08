Explosion in Beirut: "ausländische Einmischung"?

Explosion im Libanon: Beirut: Rettungskräfte schockiert vom Ausmaß der Zerstörung Die Bilanz der Explosion im Beiruter Hafen ist verheerend: Mehr als 150 Tote, rund 5000 Verletzte,...

stern.de vor 15 Minuten - Kultur





Nach tödlicher Explosion: Beiruts Polizei verhaftet Hafen-Chefs Nachdem eine Explosion im Hafen von Beirut große Teile der libanesischen Hauptstadt verwüstet und...

n-tv.de vor 8 Stunden - Welt





Katastrophe in Beirut: Aus dem Auto gefilmt: Druckwelle der Explosion zerfetzt Autoscheiben Ein Autofahrer hält die Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit seiner Handykamera...

stern.de vor 3 Tagen - Politik



Explosion in Beirut: Mitarbeiter der deutschen Botschaft bei Explosion verletzt Eine gigantische Explosion hat am Dienstagabend die libanesische Hauptstadt Beirut erschüttert....

t-online.de vor 3 Tagen - Welt





Ursachensuche in Beirut beginnt: War die gewaltige Explosion ein Unfall? Bei der schweren Explosion in Beirut sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 3.700...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland



Explosion in Beirut: Hochexplosiver Stoff in Lagerhalle soll Ursache sein Bei der schweren Explosion in Beirut sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 3.700...

t-online.de vor 3 Tagen - Welt