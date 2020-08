Was bedeutet eine Reisewarnung für Mallorca? vor 7 Stunden < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 02:38s - Veröffentlicht: Das RKI hat laut ersten Medienberichten die Einstufung Spaniens inklusive der Balearen als Risikogebiet empfohlen. Das Auswärtige Amt muss nun eine Entscheidung treffen ob es eine Reisewarnung ausspricht oder Mallorca sogar als Risikogebiet einstuft. Was eine Reisewarnung für Mallorca bedeutet, erläutern wir aktuell von der Insel.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen