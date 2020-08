Debatte um Kosten für Corona-Tests vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Berlin, 16.08.20: Die Debatte um Corona-Tests für Reiserückkehrer und die Frage, wer sie bezahlt, geht weiter. Berliner Regierender Bürgermeister Michael Müller würde die Urlauber gerne an den Kosten beteiligen. Sie würden bewusst ein Risiko eingehen und so die Allgemeinheit gefährden, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Aktuell können sich Reiserückkehrer auch aus Risikogebieten kostenlos testen lassen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte diese Regelung erneut. Tests, die etwas kosten, würden manche Reisende möglicherweise versuchen zu vermeiden. Seit Beginn der Testpflicht vor einer Woche sind nach Informationen der "Bild am Sonntag" allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 48 000 Reiserückkehrer getestet worden, 960 der Tests waren demnach positiv. In Bayern wurden dem Bericht zufolge mehr 123 000 Menschen getestet, mehr als 1700 davon positiv.



