Hamburg: Ungebetene Partygäste werfen Flaschen auf Polizei vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Hamburg, 23.08.20: Zwischen etwa 120 ungeladenen Gästen einer Geburtstagsfeier und der Polizei ist es in der Nacht zum Sonntag in Hamburg-Hammerbrook zu Auseinandersetzungen gekommen. Wie der Einsatzleiter sagte, hätten einzelne Menschen beim Eintreffen der Polizei Flaschen auf die Beamten geworfen. Verletzt wurde dabei niemand. Während des Einsatzes kam es zeitweise zu Einschränkungen und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. Die Menschenmenge hatte sich auf der Straße aufgehalten, nachdem sie nicht auf eine private Geburtstagsfeier gelassen wurden, sagte der Polizeisprecher. Von der Party hätten sie über die sozialen Medien erfahren. Die Polizei führte Personenkontrollen im Bahnhofsbereich durch. Weil sie befürchtete, dass einige Menschen auf die Schienen geflohen waren, wurden diese abgesucht und die S-Bahnstrecke Hauptbahnhof nach Wilhelmsburg vorübergehend gesperrt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen