Wespen-Angriff: 14 Verletzte an Schule in Lüdenscheid vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Lüdenscheid, 24.08.20: Rettungseinsatz an einer Gesamtschule in Lüdenscheid: Durch aggressive Wespen wurden dort am Montag mindestens 14 Menschen verletzt. Bei den meisten soll es sich um Schüler handeln. O-TON Frank Biesterfeld, Schulleiter ·Es war in der großen Pause. Auf einmal kriegte ich die Meldung, dass Schüler gestochen worden wären. Eine Schülerin hätte wohl Atemnot. Dann haben wir sofort den Rettungswagen bestellt.· Die Behörden hatten nach den ersten Meldungen einen größeren Einsatz ausgelöst und mehrere Krankenwagen zum Ort des Geschehens geschickt. 13 der Betroffenen seien leicht verletzt, einen habe es etwas schlimmer erwischt, hieß es. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Das Wespennest konnte zunächst nicht lokalisiert werden O-TON Frank Biesterfeld, Schulleiter ·Wir haben auf jeden Fall einen Kammerjäger oder wie man das nennt, beauftragt und der wird jetzt heute Mittag oder Nachmittag kommen und sich die ganze Sache angucken." Wieso es zu den Attacken kam, blieb zunächst unklar.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen