Der Herbst naht mit Sturmtief «Kirsten» vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:43s - Veröffentlicht: Offenbach, 26.08.20: Sturmböen, kräftiger Regen und Temperaturen um die 20 Grad: Der Herbst kündigt sich an. Am Mittwoch bringt Sturmtief «Kirsten» Sturmböen mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 85 Stundenkilometern nach Deutschland. Besonders kräftig weht es an der Küste, im Emsland und Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Teilen Deutschlands kann es ungemütlch werden. Man sollte aufpassen, auf alles, was nicht niet- und nagelfest ist», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetter-Dienstes am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Spätestens in der Nacht ist der herbstliche Spuk schon wieder vorbei, allerdings nur für kurze Zeit. Für Donnerstag wird laut DWD zunächst ruhiges Wetter bei 20 bis 25 Grad erwartet, am Freitag wird es wieder ungemütlich.



