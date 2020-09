Kretschmann: «Ganze Sorge gilt den beiden Schwerverletzten» vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Möckmühl/Stuttgart, 1.09.20: Nach dem Unfall mit seinem Dienstwagen hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann besorgt gezeigt über den Gesundheitszustand von zwei Menschen, die bei einem Folgecrash schwer verletzt worden sind. Bei einem Auftritt nach dem Unfall am Dienstag in Tuttlingen sagte er: O-TON Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg «Meine ganze Sorge gilt den beiden Schwerverletzten und ich hoffe, dass sie wieder genesen werden.» Ein 33 Jahre alter Autofahrer und ein einjähriges Mädchen hatten am Montagabend schwere Verletzungen erlitten. Ihr Auto war auf der regennassen A81 ins Schleudern geraten und gegen ein zuvor gegen die Leitplanke geschleudertes Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Korso geprallt. Der Regierungschef blieb unverletzt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Kretschmann: "Ganze Sorge gilt den beiden Schwerverletzten" Nach dem Unfall mit seinem Dienstwagen hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann besorgt...

t-online.de vor 9 Stunden - Deutschland