Merkel würdigt Arbeit der Gesundheitsämter in vor 23 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Berlin, 05.09.20: Kanzlerin Angela Merkel hat die Rolle der Gesundheitsämter bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewürdigt. O-Ton Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Wenn unser Land bisher so verhältnismäßig gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist, wenn das Infektionsgeschehen nicht die Ausmaße erreicht hat, die wir in anderen Ländern beobachten mussten, dann hat das nicht zuletzt mit dem zu tun, was tagtäglich im Öffentlichen Gesundheitsdienst geleistet wird.» Bund und Länder hatten am Freitagabend über eine stärkere Unterstützung und besser Ausstattung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes beraten, zu dem auch die Gesundheitsämter gehören. Der Bund hatte weitere Hilfen im Umfang von insgesamt 4 Milliarden Euro für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zugesagt.



